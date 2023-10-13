В Китае назвали одну из причин страха Запада перед Россией Paper: Запад встревожился из-за испытания крылатой ракеты «Буревестник»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой встревожили Запад, заявил обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнью. По его мнению, успешное испытание нового оружия «деморализует противников» РФ.

Поскольку «Буревестник» обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах, — написал журналист.

По данным Минобороны РФ, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета и способна нести ядерную боеголовку. Она неуязвима для всех существующих и перспективных систем противовоздушной обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракета «Буревестник» успешно прошла испытания. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать дату их проведения. По его словам, российские инженеры продолжают работать над оружием. После этого в CNN сообщили, что российский «Буревестник» не может быть перехвачен системой ПВО.