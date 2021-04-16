Китай назвал неизбежной конкуренцию с США

https://static.news.ru/photo/21546610-a00e-11eb-adf3-96000091f725_660.jpg Лэ Юйчэн Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein/ТАСС

Конкуренция между Китаем и США неизбежна, но она должна быть здоровой, считает замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

В интервью Associated Press он заявил, США и КНР — это две крупнейшие экономики мира и они должны находить общий язык и урегулировать отношения. Поэтому Пекину не нравится подход Вашингтона, рассматривающий КНР как «серьёзного конкурента».

Тем не менее Китай заметил определённые положительные сдвиги при приходе Джо Байдена к власти в США. Интервью опубликовал сайт МИД КНР.

В настоящее время стороны на рабочем уровне начали активную работу по реализации достигнутых соглашений по итогам состоявшегося диалога, — сказал Юйчэн.

Это может помочь наладить отношения двух государств, потому что они «несут особую ответственность перед всем миром», считает дипломат. Он также призвал американских коллег избегать конфронтации, особенно искусственно создаваемой.

Ранее NEWS.ru писал, что США и Китай приняли совместное заявление по климату. Страны будут действовать в рамках Парижского соглашения, сообщили в Госдепе. Документ, в котором описаны способы борьбы Вашингтона и Пекина с изменением климата, был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.