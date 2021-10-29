Китай назвал лживыми выводы американской разведки о происхождении COVID-19

Выводы о происхождении коронавирусной инфекции, которые имеются в рассекреченном докладе американского разведывательного сообщества, являются недостоверными и ненаучными. Изучение вопроса о происхождении COVID — серьёзная и сложная научная проблема. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит «Интерфакс».

Говоря о докладе разведки США, он отметил, что «повторённая тысячу раз ложь всё равно остаётся ложью».

Независимо от того, сколько раз этот отчёт будет опубликован или из скольких версий он будет состряпан, это не изменит характера подробных политических и ложных отчётов, которые не имеют научной основы или достоверности, — сказал Вэньбинь.

По его мнению, исследования на тему происхождения коронавируса должны и могут проводиться только учёными всего мира на основе сотрудничества.

Ранее американская разведка выпустила итоговый доклад на тему происхождения нового коронавируса. По мнению военных, возбудитель начал распространяться из-за передачи от животного или из-за инцидента в лаборатории.

При этом в офисе нацразведки не уточнили, какая именно из спецслужб пришла к таким выводам: в разведсообществе США всего 18 различных ведомств, от ЦРУ и АНБ до ФБР, Пентагона и прочих. В любом случае разведывательное управление одной из спецслужб уверено, что вирус не был разработан как биологическое оружие, а также он не был генетически модифицирован.