Китай назвал фейком статью Bloomberg о «просьбе не нападать на Украину»

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В МИД Украины выразили глубокое разочарование в связи с тем, что Германия отказалась предоставить стране оборонительные вооружения, и вызвали посла Германии Анку Фельдгузен. В ведомстве также назвали неприемлемыми высказывания командующего немецкими ВМС Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Выражено глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия, — говорится в сообщении. В МИД выразили надежду на то, что ФРГ займёт более «проактивную» позицию в...