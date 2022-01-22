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Китай назвал фейком статью Bloomberg о «просьбе не нападать на Украину»

Посольство КНР в РФ: статья Bloomberg о «просьбе не нападать на Украину» — провокация
00:58, 23 января 2022
Китай назвал фейком статью Bloomberg о «просьбе не нападать на Украину» Фото: pixabay
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В посольстве КНР в Москве заявили, что публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является фейком и провокацией. Дипломаты добавили, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. Пекин выступает за продолжение диалога. Об этом сообщает ТАСС.

Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией, — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве также подчеркнули, что выступают за продолжение консультаций в рамках Минских соглашений.

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на одного из пекинских дипломатов сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин обратился с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину не начинать вторжение на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдёт в феврале 2022 года. По словам источника, китайский лидер старается укрепить свой авторитет, чтобы в третий раз подряд занять пост председателя КНР. Кризис в Европе ему может помешать.

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