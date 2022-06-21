Китай назвал два козыря России перед Западом Директор отдела АОН КНР Полин: справляться с санкциями России помогают газ и зерно

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Главными козырями России перед Западом являются её богатые энергетические ресурсы и значительный объём производимого продовольствия. Именно эти факторы позволяют государству противостоять санкциям. Такое мнение высказал в беседе с порталом «Гуаньча» директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.

Эксперт отметил, что Москва успешно справляется с ограничениями и по многим экономическим показателям у страны в настоящее время «нет проблем».

Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями — это энергия и продовольствие, — указал Полин.

Он, в частности, отметил, что в ситуации с ростом цен на газ в Европе Россия сумела нарастить поставки топлива в Евросоюз на 30% — и это несмотря на объявленный режим санкций. Также страна имеет очень большие возможности для экспорта зерна.

Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна, что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям, — отметил учёный.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что говорить о том, что Москве грозит седьмой пакет санкций, — пока преждевременно. Он пояснил, что последние два пакета антироссийских санкций союз европейских стран принимал с трудом. Он напомнил, что первые санкции против России в буквальном смысле «выстреливали».