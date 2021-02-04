Китай нарастит ядерный арсенал, чтобы хватило для «уничтожения городов США»

https://static.news.ru/photo/02819d56-d850-11ea-a266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tass/ZUMAPRESS.com

Пока две крупнейшие ядерные державы — США и Россия — заключают договор СНВ-3, у Китая будет фора, чтобы нарастить свои запасы. Пока в стране «недостаточно боеголовок для уничтожения городов США».

Такое мнение выразил источник издания South China Morning Post в военных кругах КНР. Он объяснил, что на данный момент у страны около тысячи единиц оружия, но развёрнуты из них около 100.

Дело в том, что китайские власти не хотели нести финансовую нагрузку по обслуживанию такого арсенала. Но заключённый до 2026 года ДСНВ даст Пекину возможность догнать ядерные державы, которые держат 90% всего ядерного оружия на планете.

Как пишет издание, во время холодной войны у двух стран было около 10 тысяч ядерных боеголовок, сейчас их число сокращено до нескольких тысяч, они договариваются о сокращении до 1,5 тысячи штук.

Китай же за это время нарастил арсенал с 320 боеголовок до одной тысячи, из них действующих — только 100.

Исходя из факта, что в сейчас в Китае находится всего около 100 [развёрнутых] ядерных боеголовок, этого недостаточно для полного уничтожения всех крупных городов США, — цитирует китайского эксперта Сун Чжунпина «Военное обозрение».

Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил, что Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — сказал он.