https://static.news.ru/photo/cd04d132-67a4-11ea-a7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cosimo Martemucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские власти в срочном порядке отправят на Апеннины медиков и гуманитарную помощь. Об этом заявил глава КНДР Си Цзиньпин.

Трудности Италии — наши собственные проблемы, поэтому Китай дополнительно направит группу медицинских экспертов, — приводятся слова Си Цзиньпина на сайте китайского МИД.

В настоящий момент коронавирусом в Италии заразились 24 743 человека, 1 809 умерли.

Сотрудница клиники Сан Карло Борромео в Милане доктор Франческа Кортелларо рассказала журналистам, что умирающие от коронавируса люди чаще всего просят поговорить со своими близкими. Она пояснила, что врачи соединяют их по видеосвязи. Медик считает «самым драматичным во всём этом» наблюдать за больными, которые не могут пообщаться со своими родственниками и умирают в одиночестве.

NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пока невозможно установить, пройден ли пик заболевания коронавирусом. По её словам, высокая смертность от заболевания в Италии связана с тем, что эпидемию невозможно распознать.

Всего в мире коронавирусом заразились более 173 тысяч человек. В России COVID-19 диагностирован у 93 заболевших. 79 из них находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме, шесть человек выписали.