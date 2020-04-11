Китай направил в РФ группу вирусологов

Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не станет покупать партию из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19. По его словам, они в настоящий момент Минску не нужны, поскольку белорусы сами производят тесты, а около 50 тысяч тестов уже получены из других стран.

Об этом Макей рассказал в интервью порталу Tut.by. Дипломат также прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о помощи со стороны Москвы. Макей заявил, что «нам бы самим хотелось понять,...