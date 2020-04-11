Китай направил в РФ группу вирусологов

КНР направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением эпидемии коронавируса. Врачей отбирал госкомитет республики по вопросам здравоохранения.
Количество вылетающих специалистов не называется, известно, что их вылет был намечен на утро 11 апреля,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия дала повод ожидать госпереворота в Китае. Начало эпидемии коронавирусной инфекции в Китае совпало с предположениями иностранной прессы о том, что кризисная ситуация на национальном уровне приведёт к смене власти.
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