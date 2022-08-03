Китай направил на учения в районе Тайваня истребители J-20 пятого поколения CCTV: Китай направил на учения в районе Тайваня истребители J-20 пятого поколения

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Chengdu J-20

Военное руководство Китая приняло решение отправить на учения в районе Тайваня новейшие истребители пятого поколения J-20, сообщает телеканал CCTV. Отмечается, что в сторону острова направлено несколько самолётов данного типа. В руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК) добавили, что в регион направлены мобильные ракетные пусковые установки и реактивные системы залпового огня.

Учения проводятся на фоне прилёта в Тайвань спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Военные манёвры проходят в трёх акваториях к северу, юго-западу и юго-востоку от острова. Китайские СМИ сообщают, что в ходе учений будут проведены боевые стрельбы.

Глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Фу Цонг ранее заявил, что США должны вывести всё своё ядерное оружие из Европы. Дипломат добавил, что Вашингтон не должен размещать его в других регионах мира.

Американское руководство накануне также выразило заинтересованность в проведении переговоров о продлении ДСНВ. В настоящее время на американских авиабазах в Европе размещены более 100 тактических бомб.