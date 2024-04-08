Китай наплевал на угрозы США и продолжил сотрудничество с Россией МИД Китая: мы не ограничим сотрудничество с Россией на фоне нападок США

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Си Цзиньпин

Китай не ограничит сотрудничество с Россией на фоне угроз США о последствиях для китайских бизнесменов, завила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Пекин, сотрудничая с Москвой, не нарушает международных правовых актов.

Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять нападки, — отметила она.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если Соединенные Штаты выяснят, что бизнес страны оказывает поддержку России в ее конфликте с Украиной. Глава ведомства провела переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу.

Как пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, США боятся навязывать красные линии КНР. В Вашингтоне опасаются, что Пекин может прибегнуть к хитрости.

До этого в ходе февральской встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И потребовал отменить односторонние санкции США в отношении китайских компаний. Представитель Пекина подчеркнул, что обе страны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.