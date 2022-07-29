Китай начал военные учения в Южно-Китайском море

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Китай в пятницу, 29 июля, начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море, пишет РИА Новости со ссылкой на управление морской безопасности провинции Гуандун. Маневры будут проходить 29 и 30 июля.

Как сообщается, учения пройдут в западной части пролива Цюнчжоу, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань. Пока никаких других подробностей начавшихся маневров в Китае не опубликовали.

Ранее стало известно, что авианосец Ronald Reagan ВМС США направился в Южно-Китайское море в сторону Тайваньского пролива. Активность американского флота была вызвана предположительным визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. В гонконгской газете написали, что судно вышло из порта Сингапура 25 июля в сопровождении крейсера и эсминца, снабженных управляемыми ракетами.