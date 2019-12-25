https://static.news.ru/photo/8801e09e-2716-11ea-9cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: China Naval Modernization/Public Domain/wikimedia.org

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии КНР запустила баллистическую ракету, которая способна поразить цели в любом месте на территории США.

По словам источников в Пентагоне, испытания новейшей ракеты JL-3 прошли 22 декабря в заливе Бохай в северо-западной части Жёлтого моря. Китайская субмарина атомного ракетного базирования класса Jin в момент пуска находилась под водой.

Манёвры зафиксировали американские военные разведывательные спутники и отслеживались на всём протяжении полёта ракеты.

По словам представителя пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна, он не получал информации об этих испытаниях, передаёт The Washington Times.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральное управление гражданской авиации США предупредило коммерческие авиалинии об испытаниях ракет дальнего радиуса действия, которые Пхеньян может провести в конце 2019 года или в начале 2020-го.