Китай и США скрестят пока пробирки Вашингтон и Пекин сошлись в споре о COVID-19

Фото: shutterstock

Американцам нельзя отказать в талантах по части шантажа, принуждения, разнообразного давления и нарастающих угроз. Вот и свежие заявления главы ФБР Кристофера Рэя о том, что, по мнению его конторы, недавняя пандемия СOVID-19 была вызвана утечкой из биолаборатории в китайской Ухани, прекрасно вписывается в лучшие традиции Дикого Запада.

Рэй не только бодро демонстрирует уверенность в правильности своей версии, но и стенает по поводу того, что, мол, закрытые китайцы не дают возможности провести «объективное расследование». А подобная позиция, понятное дело, признак тех самых авторитарных режимов, несущих окружающему миру исключительно зло. Такой подход к отбрасыванию и сдерживанию не в меру раздухарившегося Китая невоенными средствами не нов и берет свое начало еще во временах правления Дональда Трампа. А провоцирование мировой убийственной пандемии — это вам не воздушные шарики неопределенной принадлежности.

И вот новый накат. Сначала идея «китайского следа» была несколько дней назад «освежена» в Министерстве энергетики США. И вот усилить тот информационный выхлоп взялся сам шеф ФБР.

В идеале американцам хотелось бы не просто опорочить Китай, но и подвести его под необходимость заплатить непомерную компенсацию всему цивилизованному (читай — Рах аmericanа) миру. А это идеальная позиция для всеобъемлющего торга. Тем более что сам Китай дерзко воспрянул от пандемии, отринул свою нулевую терпимость к заболеванию, снял все внутренние ограничения. И таким образом стимулировал новый экономический рост. А узда, которой Рэй со товарищи хотели бы связать руки китайцам — это вещь посильнее угроз о красных линиях в случае военной поддержки России.

Естественно, китайцы прекрасно видят все расставляемые американцами ловушки на их пути к сверхдержавности и всеми средствами стремятся перебить навязываемую мировому социуму информационную повестку. Причем в некоторых случаях они выступают большими католиками, чем сам папа римский, то бишь реагируют на вызовы, фактически брошенные России, куда резче и менее дипломатично, чем сама Россия в лице ее дипломатов и официальных говорящих голов.

Потому-то именно китайцы создают и распространяют по миру компьютерную реконструкцию взрыва «Северных потоков» американскими спецами и их норвежскими террористическими ассистентами. Как говорится, объемно, весомо и зримо. И постоянно требуют в ООН ответа от американцев, как они дошли до жизни такой.

Фото: FBI/Global Look Press Кристофер Рэй

Другая китайская «фишка», конечно, американские биолаборатории, которые они раскидали по всему миру. Лишь бы подальше от собственно американской территории. А таких лабораторий более трехсот в тридцати странах мира, включая те же Казахстан и Армению. Вопрос американской биологической угрозы первыми усиленно стали поднимать мы, пустившись в поиски остатков этих срочно эвакуированных лабораторий на Украине. Более того, Сергей Лавров тут же сослался на Конвенцию о запрете разработки, производства и накопления биооружия и токсинного оружия от 1972 года.

Притом, что до сих пор не существует механизма надежной верификации соблюдения такой конвенции. А самое отчаянное сопротивление внедрению такой практики контроля сопротивлялись, как не трудно догадаться, именно Соединенные Штаты. Собственно, на голубом глазу американские представители отрицают даже существование подобных лабораторий. А уж тем более проведение там опасных экспериментов. Это еще раз к вопросу о том, кто и что мешает расследованиям и инспекциям на объектах, вызывающих серьезные подозрения.

Так что господин Рэй, видимо, в очередной раз забыл английскую поговорку о тщетности кидания камней в дом соседа, когда у тебя самого стеклянные стены. Но США уверены, что контроль над международными организациями, разного рода трибуналами и осуществлением правовых механизмов гарантирует их защиту от любых кар земных.

Вот только наезд главы ФБР — новый стимул для российско-китайского сближения по существу. Даже осторожные китайцы начинают понимать, что они становятся целью американских атак вне зависимости от своего поведения в мире. Тем более, существует уверенность, что вызов, брошенный Рэем, — реакция на выдвинутый Пекином предварительный план мирного урегулирования на Украине.