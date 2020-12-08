Китай и Непал утвердили итоговую высоту Эвереста

https://static.news.ru/photo/39763c82-3948-11eb-91ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wigbert Röth/imageBROKER.com/Global Look Press

Главы МИД Китая и Непала на совместной конференции объявили о новой согласованной высоте самого высокого пика на земле — Эвереста, также известного как гора Джомолунгма.

Три года назад наши страны согласились совместно измерить высоту горы Джомолунгма... Основываясь на данных исследовательских департаментов двух стран, для меня большая честь объявить о новой высоте горы Джомолунгма, которая составляет 8848,86 метра, — приводит слова РИА Новости.

Мощное землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло 25 апреля 2015 года. На следующий день после стихийного бедствия жители страны столкнулись с серией афтершоков, а ещё через две недели случилось новое землетрясение магнитудой 7,3. Тогда в результате катаклизмов погибли 9 тысяч жителей, 22 тысячи человек пострадали.

В 2015 году страны договорились совместно провести измерение высоты Эвереста во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Непал. Тогда специалисты предполагали, что наивысшая на Земле точка могла стать ниже после серии мощных землетрясений.

Тогда Китай заявлял, что новая высота Эвереста — 8844,04 метра вместо общепризнанного значения в 8848 метров.

13 марта NEWS.ru писал, что власти Непала закрыли Эверест для туристов из-за пандемии коронавируса. Восхождения альпинистов на высочайшую в мире гору возобновились в конце июля.