Китай и Казахстан собираются частично открыть границы друг для друга Казахстан и КНР планируют подписать соглашение об освобождении от визовых требований

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Власти Казахстана и Китая планируют подписать межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, передает ТАСС. Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран должны подписать этот документ в мае 2023 года.

Граждане государства одной из договаривающихся сторон, владельцы действительных проездных документов, указанных в статье 2 настоящего соглашения, освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории государства другой договаривающейся стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы — суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней, — говорится в проекте документа.

Казахстан до этого также решил ужесточить миграционную политику. С 27 января в республике официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поправки в законодательство были внесены правительством республики 17 января. Согласно им, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания.

Правительство Казахстана ранее приняло окончательное решение о закрытии торгового представительства в России. В пресс-службе Министерства торговли и интеграции заявили, что оно прошло в рамках оптимизации и с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ.