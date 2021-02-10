Китай и Индия начали отводить войска от границы

https://static.news.ru/photo/c7a2afe8-6b90-11eb-abb0-96000091f725_660.jpg Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Китая и Индии начали одновременный отвод вооружённых сил от их общей границы, сообщили в Министерстве обороны КНР.

Обе стороны одновременно приступили к запланированному отводу войск от границы, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что отвод войск стал последствием договорённостей, достигнутых на девятом раунде переговоров командующих армиями, передаёт ТАСС.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьёзно обострилась в начале мая 2020 года. Там произошли столкновения военнослужащих двух стран, в которых получили ранения свыше 100 человек.

В середине июня в районе реки Галван в Ладакхе вновь произошли конфликты между военными. Индия потеряла не менее 20 человек убитыми, ещё 76 военнослужащих были ранены. По данным индийского командования, потери китайской стороны составили около 45 человек убитыми.

Как писал NEWS.ru, в ноябре представители сухопутных войск Индии и Китая условились проявить сдержанность на границе двух держав и продолжить диалог по поводу спорных вопросов.