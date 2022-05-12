Китай допустил появление войск НАТО близ Санкт-Петербурга Полковник Чжоу Бо: войска НАТО появятся у Петербурга при вступлении Финляндии в альянс

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В случае вхождения Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Об этом написал в своём материале для журнала Economist бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо. Он напомнил, что Кремль предупредил о последствиях подобных шагов — в частности, о том что Балтийское море с большой долей вероятности потеряет статус безъядерного.

Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга, — написал Чжоу Бо.

Он призвал Североатлантический альянс серьезно отнестись к позиции РФ по данному вопросу. Кроме того,полковник отметил, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности ощущает себя Европа.

Если главный страх НАТО — это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией, — выдвинул свою версию автор публикации.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.