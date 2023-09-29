Китай до конца года заберет из зоопарка США всех своих панд МИД Китая: до конца года из зоопарка США на родину вернутся три панды

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США должны до конца текущего года вернуть домой в Китай трех панд, которые находятся в вашингтонском зоопарке, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В декабре истечет трехлетнее соглашение США с китайским агентством по охране дикой природы, Пекин отказался его продлевать.

Временно проживающие в национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи в соответствии с намеченным ранее сроком будут возвращены на родину в конце этого года, — сообщила она во время брифинга.

Как пишет Bloomberg, общая стоимость трех панд составляет $50 млн. Они являются буквально главным символом зоопарка, атрибуты с их изображением постоянно распродаются. Американцы так обожают этих панд, что зоопарк установил круглосуточную камеру в вольеры животных и транслирует каждое движение троицы. Даже QR-код для бронирования билетов в вашингтонский зоопарк имеет силуэт панды. Теперь впервые за 50 лет США останутся совсем без панд.

Хотя обе стороны отрицают связь между отъездом панд и политикой между странами, Китай уже давно использует «дипломатию панды, чтобы вознаградить друзей и наказать противников», отмечает агентство.

24 сентября оказалось, что родившийся в Московском зоопарке детеныш панды Диндин оказался девочкой. В этот день новорожденной исполнился один месяц, детеныш и мать чувствуют себя прекрасно.