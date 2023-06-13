Китай бурит шахту глубиной 11 тысяч метров. Что они там ищут, это рекорд? Работы проходят под патронажем председателя КНР Си Цзиньпина

Фото: Li Xiang/XinHua/Global Look Press

Китай начал бурить скважину, которая может стать одной из самых глубоких действующих шахт в мире, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа». Официальная цель проекта — исследовать породы, залегающие глубоко под землей. Что китайские ученые ищут в недрах Земли, где находится самая глубокая скважина в мире и почему такие объекты привлекают любителей мистики — в материале NEWS.ru.

В какой части Китая бурят скважину

По данным издания, бурение проходит в жаркой пустыне недалеко от Таримского нефтяного месторождения, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. В этом регионе пролегает так называемая Таримская впадина, где некогда существовало ныне высохшее соленое озеро Лобнор.

Насколько глубокой будет шахта

Скважина должна позволить специалистам опуститься под землю на глубину более 11 тысяч метров. Руководители проекта утверждают, что «прорубят подземную гору Эверест».

По замыслу, ученые и инженеры должны пробить свыше 10 континентальных пластов и достигнуть слоев меловой эры, когда на Земле еще жили динозавры и гигантские насекомые.

Возраст пород на этих участках, по официальным данным КНР, достигает 145 млн лет. Китайские ученые из Пекинского университета уверяют, что буровые работы дойдут и до более глубоких слоев. В том числе участков, которые датируются 500 млн лет.

Фото: Li Xiang/XinHua/Global Look Press Китай собирается пробурить скважину глубиной более 10 тысяч метров

Для чего шахта нужна Китаю

Такая глубокая скважина позволит китайским ученым получить новые данные для геолого-геофизических исследований: изучить внутреннюю структуру Земли и проследить, как наша планета менялась на протяжении истории.

«Бурение этой скважины — смелая попытка исследовать неизвестные части Земли и расширить границы человеческих знаний», — заявили участники проекта китайской англоязычной газете Global Times.

Вместе с тем известно, что регион Синьцзян богат полезными ископаемыми и углеводородами — в прошлом месяце там обнаружили месторождения нефти и газа на глубине 8,5 тысячи метров. Новый проект вполне может помочь обнаружить новые, еще более глубокие залежи.

Кто проводит бурение

Проект выполняет Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) — один из главных региональных производителей нефти и газа.

Ранее компания разрабатывала другие сверхглубокие скважины, в том числе нефтегазовое месторождение Шунбей, где строительные работы опустились до 8 тысяч метров под землей.

Фото: Li Xiang/XinHua/Global Look Press Китай пробурит первую скважину глубиной более 10 тысяч метров

Как будут вести бурение, какие есть сложности

Сами участники называют свой проект амбициозным и признают, что реализовать его довольно сложно. Оборудование весом две тысячи тонн начнут постепенно опускать все глубже под землю по двум стальным тросам.

Глубоко внизу буровая установка столкнется с высокими температурами и экстремальным атмосферным давлением, но разработчики техники уверяют, что это никак не отразится на функционировании оборудования.

По документам, установка может выдержать до 200 °С и давление, которое в 1,3 тысячи раз превышает атмосферное.

Фото: Li Xiang/XinHua/Global Look Press Работы будут вестись в жаркой сухой пустыне на месте высохшего соленого озера Лобнор

Сколько времени собираются бурить

Несмотря на масштаб инициативы, которую в Китае называют «вехой в исследовании глубин Земли», проект реализуют в рекордно короткие сроки. По предварительным подсчетам, он будет выполнен через 457 дней.

Зачем Китаю такие глубокие шахты

Бурение будет проходить под патронажем председателя КНР Си Цзиньпина. В 2021 году китайский лидер обратился к ученым страны и заявил, что исследование подземных массивов должно стать одним из главных стратегических приоритетов для научного сообщества Китая.

Глава государства тогда подчеркнул, что у бурильных работ большой потенциал — они могут вывести на залежи полезных ископаемых, а полученные в ходе этих работ данные будут полезны для оценки рисков стихийных бедствий — землетрясений и извержений вулканов.

Будет ли побит рекорд России

На данный момент самой глубокой скважиной в мире остается Кольская сверхглубокая скважина — ныне заброшенная научно-исследовательская станция на Кольском полуострове на северо-западе России. Ее глубина составляет более 12 тысяч метров. Значит, китайский проект в любом случае не побьет российский рекорд.

История создания Кольской станции началась в 1970-х годах, когда советские ученые решили пробурить сверхглубокую скважину, уходящую на 15 тысяч метров под землю. Работы велись почти 20 лет. Несмотря на серьезные препятствия (высокое давление, экстремальные температуры), к 1994 году российские инженеры вышли на глубину 12 262 метра. После распада Советского Союза возникли трудности с финансированием проекта, и его свернули.

Сейчас Кольская станция заброшена и привлекает диггеров. Любители мистики уверяют, что временами из бездонной ямы «можно услышать крики мертвых, чьи души пытают в аду».

Фото: Борис Кауфман.РИА Новости Кольская сверхглубокая скважина сейчас заброшена и привлекает сталкеров всех мастей

Что слышно из глубин Земли

О «необычных звуках, доносящихся из-под земли», говорят очевидцы из самых разных стран. Чтобы понять это явление, голландская художница Лотте Гиван в 2013 году опустила микрофон в одну из сверхглубоких скважин Германии, глубиной 9 тысяч метров.

Звуки, которые услышала Лотте, заставили ее ощутить, что наша планета — живой организм.

«Я почувствовала себя очень маленькой. Это было впервые в моей жизни, когда огромный шар, на котором мы живем, ожил. Некоторые говорят, что так звучит преисподняя, другие слышат в этих звуках дыхание планеты», — поделилась художница.

Эту запись, ставшую вирусной, по сей день с интересом слушают как обычные пользователи интернета, так и серьезные ученые — в надежде разгадать загадку Земли.

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