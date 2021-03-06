Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 развивающихся стран

https://static.news.ru/photo/471f9144-7f20-11eb-8a04-96000091f725_660.jpg Фото: ROUELLE UMALI/Global Look Press

Власти КНР безвозмездно поставляют вакцины от коронавируса в 69 государств и ещё 43 странам продают их. Об этом сообщил член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И.

В рамках инициативы COVAX мы пообещали предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран. Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны, — цитирует ТАСС министра.

Он добавил, что Пекин предоставил вакцины от коронавируса миротворцам ООН и готов обеспечить поставки для Международного олимпийского комитета и участников грядущей Олимпиады.

По словам дипломата, при осуществлении поставок вакцин другим странам Китай не намерен конкурировать на международной арене. Кроме того, он выразил надежду, что вакцины от коронавируса станут «народным достоянием» во всём мире.

Как писал NEWS.ru, Россия и Китай используют поставки вакцин от COVID-19 другим странам для решения своих дипломатических задач. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. По её словам, Штаты выступают за передачу вакцин в мире при помощи международных координационных механизмов, например COVAX. Также Псаки отметила, что США намерены активнее помогать с вакцинами другим странам после того, как выполнят задачу по иммунизации собственного населения.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала второй по популярности в мире. Соответствующий рейтинг препаратов от патогена приводится в официальном аккаунте вакцины в Twitter. На первом месте стоит препарат от англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании, AstraZeneca. Её на своей территории зарегистрировали 49 стран мира против 45 государств, одобривших на своей территории использование российского препарата.