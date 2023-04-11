Китаист назвал ошибку Киева, снизившую шансы на переговоры с КНР Китаист Маслов: шансы на переговоры Пекина и Киева снизились после заявления о Тайване

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Заявление главы комитета по международным делам Верховной рады Александра Мережко о том, что у Китая нет прав на Тайвань, снизили шансы на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он объяснил Lenta.ru, что Пекин не будет вести диалог со страной, чья позиция по полуострову не совпадает с китайской.

В Китае есть несколько вопросов, которые, что называется, необсуждаемые: либо вы признаете китайскую позицию, либо Китай вообще с вами не говорит. Вот одним из этих вопросов является вопрос Тайваня. Также это суждение о нарушениях прав человека в Китае и критика коммунистической идеологии, — отметил китаист.

По словам эксперта, для Китая признание Тайваня его частью очень важно, позиция подавляющего большинства стран ООН и даже США совпадает с позицией Пекина. Маслов напомнил, что Китай прерывал дипломатические отношения или снижал их уровень с прибалтийскими странами, в том числе с Литвой, после непризнания полуострова частью КНР.

Китаист также уточнил, что для Си Цзиньпина целью переговоров с Зеленским являлось желание услышать мнение киевской власти о разработанном в Пекине мирном плане урегулирования конфликта. Китай уже услышал, что думают президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон как представитель коллективного Запада. Пекин считает позицию Украины несамостоятельной и подчиненной влиянию Вашингтона, поэтому переговоры Зеленского и Си Цзиньпина могли состояться, чтобы узнать личное мнение киевской власти

Глава комитета по международным делам Верховной рады Александр Мережко ранее заявил, что претензии Китая на Тайвань являются «заблуждением», а Компартия Китая не имеет законных прав на остров.