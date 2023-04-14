Китаист назвал цели вояжей европейских политиков в КНР Китаист Маслов: европейские политики едут в КНР спасать свою экономику

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон

Европейцы очень не хотят упускать выгодный китайский рынок, поэтому стараются «оседлать волну». Такое мнение высказал «Радио 1» директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, ученый-китаист Алексей Маслов, комментируя череду визитов западных политиков в КНР.

Так, сейчас в Китае с трехдневным визитом находится глава МИД Германии Анналена Бербок — почти сразу после аналогичной поездки президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Маслова, Китай сегодня является важным и весьма активным игроком на международной арене. Ученый расценивает участившиеся визиты европейцев в Китай как их стремление спасти свои экономические и политические перспективы на фоне укрепления отношений КНР и России.

Европейские чиновники обсуждают, помимо вопросов мира и войны, экономику. Европейцы понимают, что без Китая и с нарушенными связями с Россией европейская экономика будет серьезно «заваливаться», а США, судя по всему, не собираются ее поддерживать. Вот в этом и заключается основной интерес, — заявил китаист.

Между тем, глава Минобороны КНР прибудет 16 апреля с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Это будет первый зарубежный визит китайского министра с момента его вступления в должность.