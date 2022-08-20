Киссинджер призвал не затягивать с окончанием конфлита на Украине Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинд;ер в интервью CNN призвал не затягивать с окончанием конфликта на Украине. По его мнению, продолжение конфликта чревато эскалацией, потому его необходимо щавершить с помощью переговоров.

Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация, — сказал Киcсинджер.

Он добавил, что странам НАТО следует договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим.

При этом Киссинджер выступил против уступок НАТО в отношении России. По мнению патриарха дипломатии, Москва не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации и должна «вернуться к границам до начала войны», вернув под контроль Киева территорию, в настоящее время занятую войсками РФ.

Ранее Киссинджер заявил, что США находятся «на грани войны» с Россией и Китаем. Он отметил, что причины для возникновения такой ситуации Соединенные Штаты создали самостоятельно.