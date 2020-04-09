Киссинджер предрёк длительный хаос в мировой экономике и политике

https://static.news.ru/photo/c39ea33e-7a1e-11ea-9087-fa163e074e61_660.jpg Генри Киссинджер Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что мир ждёт вызванный пандемией коронавируса политический и экономический хаос и он растянется на поколения. Убивающую людей заразу дипломат назвал опасностью, беспрецедентной по масштабу.

Своё мнение 96-летний Киссинджер высказал в статье, которую опубликовала The Wall Street Journal.

По его мнению, счастье человечества и процветание наций возможны лишь при доверии людей к правительствам. Именно власти должны спрогнозировать приближающиеся беды, побороть их, а потом восстановить стабильность.

При этом он считает, что уже сейчас понятно, что провалом назовут действия правительственных институтов многих стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус нанесёт ущерб мировой экономике на ближайшие два года в $5 трлн. Издание Bloomberg отмечает, что мир вступает в «самую глубокую рецессию», начиная с 30-х годов прошлого века. Спад будет непродолжительным, прогнозируют экономисты. Но многим странам потребуется время, чтобы наверстать упущенное.