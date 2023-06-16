Киссинджер озвучил формулу успеха отношений России и Европы Киссинджер: отношения России с Европой должны основываться на согласии и консенсусе

Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Генри Киссинджер

Отношения России и Европы должны основываться на согласии и консенсусе, заявил в интервью Bloomberg бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, если российско-украинский конфликт завершится «должным образом», то такой сценарий вполне реален и осуществим.

Я хотел бы видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны основываться на соглашении и своего рода консенсусе, и я верю, что если война закончится должным образом, это вполне достижимо, — сказал Киссинджер.

Ранее он рассказал, что решение США и их западных партнеров включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой, которая привела к началу конфликта. Экс-глава Госдепа США добавил, что выступает за возвращение Украине утраченных территорий, за исключением Крыма. Киссинджер пояснил, что для Москвы потеря Севастополя является угрозой национальной безопасности.

Вместе с тем до этого Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО, чтобы в будущем Киев был лишен возможности принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. Экс-госсекретарь считает, что для Европы будет безопаснее, если Киев примут в Альянс, и он готов повторить это, если у него состоится беседа с президентом РФ Владимиром Путиным.