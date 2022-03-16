Кисида: выход из сотрудничества с РФ по атому был бы неверным сигналом

Выход Японии из двустороннего соглашения с РФ о сотрудничестве в сфре мирного использования атомной энергии «мог бы послать неверный сигнал международному сообществу» и Москве, сообщил в ходе дебатов в парламенте глава кабмина Фумио Кисида. Однако он высказал идею, что в сложившейся ситуации своя обязательства может не выполнить Россия, сообщают РИА Новости.

Необходимо учитывать тот факт, что если мы со своей стороны откажемся от выполнения соглашения, это могло бы послать России и международному сообществу неверный сигнал, — отметил глава японского правительства.

Так он ответил на вопрос о планах Токио о возможном отказе от выполнения условий соглашения с Россией.

При этом Кисида отметил, что «сейчас не та ситуация, когда можно было бы утверждать, что оно будет соблюдаться Россией».

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония как страна экспортёр энергии и продовольствия может столкнуться с негативными последствиями от контрсанкций со стороны России. При этом Япония выразила намерение отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с Россией.

Также министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о том, что страна намерена снизить свою зависимость от поставок энергоносителей из России. В планы Токио входят инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) и работа над возобновляемыми источниками энергии.