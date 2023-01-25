В Японии захотели возобновить контакты c Россией Премьер Японии призвал возобновить гуманитарные обмены с Россией на Курилах

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал возобновить гуманитарные обмены с Россией. В частности, он упомянул возможность посещения японцами могил своих предков на Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи. Как указал Кисида, необходимость восстановления гуманитарных обменов на Курилах является приоритетом в дипломатических отношениях с Россией, передает РИА Новости.

Мы надеемся на скорейшее создание условий для возобновления гуманитарных обменов по четырем островам Северных территорий (как в Японии называют российские южные острова Курильской гряды. — NEWS.ru.) и, в частности, посещение могил, что является основным приоритетом в отношениях с РФ, — отметил Кисида.

Кроме того, японский премьер рассказал о попытках Токио возобновить диалог с Москвой по вопросу рыбного промысла.

При этом Кисида оставил без внимания критику лидера оппозиционной Конституционно-демократической партии Кэнты Идзуми относительно бездействия японских властей по вопросу Украины. Идзуми возмутил тот факт, что Токио не пытается установить диалог с Москвой касательно мирного урегулирования конфликта.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что США и Япония после переговоров Кисиды и президента Джо Байдена в Белом доме могут устроить военную провокацию у границ России, в том числе в районе Курильских островов. По его словам, таким образом Токио мог бы обосновать необходимость милитаризации, чтобы продолжить наращивать мощь cил самообороны — аналога вооруженных сил, которые Япония не может иметь из-за итогов Второй мировой войны.