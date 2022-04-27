Кишинёв принудят сыграть ва-банк Натовские войска попробуют зайти на Украину через Молдавию

Нетрудно вновь проследить связь между недавней встречей Владимира Зеленского с двумя заокеанскими визитёрами и активизацией разного рода откровенно террористической деятельности. Начали с атак на три российские губернии, а потом продолжили игру с огнём в Тирасполе, на территории пока непризнанного Приднестровья. Очевидная тактика отвлечения внимания России путём создания нескольких дополнительных «горячих точек» в её мягком подбрюшье.

Однако начавшаяся игра в Молдавии может иметь куда более далеко идущий расчёт. Следует обратить внимание на неожиданное заявление президента республики румынской гражданки Майи Санду. По её словам, взрывы в ПМР просто отражение противоборства неких сил внутри региона. Понятно, что президент поспешила сходу отмазать Украину. Притом что постоянные поставки для украинской армии ГСМ не только непосредственно из Румынии, но и через территорию как бы нейтральной Молдавии давно секрет Полишинеля. И поражение нашей ракетой моста через Днестр может очевидно осложнить продолжение такой контрабанды.

Между тем через Киев в последние дни упорно транслируют натовскую версию постепенного переноса военных действий Россией и на территорию Молдавии после взятия Одессы и пробития наземного коридора, ведущего в находящееся фактически в блокаде Приднестровье. Тем более что на территории ПМР находятся не только наши миротворцы из состава 14-й армии, но ещё советские крупнейшие склады вооружений. И к активному использованию этих арсеналов якобы вовсю стремятся российские военные, уже якобы критически растратившие свои запасы снарядов и мин.

Известно, что значительная часть молдавской элиты, получившая румынские паспорта, спит и видит полное поглощение своей страны натовской соседкой. В этой связи Санду, которая выступает за скорейший вывод наших миротворцев, вполне может воспользоваться рядом реальных и явно инспирированных обстоятельств для того, чтобы обратиться к старшим румынским товарищам с просьбой о военной поддержке для стабилизации ситуации в стране. Тем более что есть вполне оправданные подозрения, что румынские части и так уже находятся в Молдавии, хоть и носят местную военную форму. Но в новых обстоятельствах они войдут как миротворцы по приглашению правящей в Кишинёве коалиции.

Майя Санду Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Но это значит, что достаточно близко к театру военных действий приблизится натовская армия. Армия страны, которая не только в годы своего союза с гитлеровской Германией оккупировала советскую Одессу, но и сейчас предъявляет к Украине реальные территориальные претензии. В частности, на Северную Буковину (ныне Черновицкая область) и на Южную Бессарабию (часть Одесской области). Где гарантии того, что «миротворческий контингент» не решится занять и свои исторические земли так называемой Великой Румынии. Остров Змеиный румыны сумели от Украины отторгнуть еще при Порошенко.

Ситуация может оказаться комичной для режима Зеленского. Он ведь уже просил ввести на территорию страны натовских миротворцев. Так получай! Но натовская армия не рискнула бы оказаться в прямом соприкосновении с российской. На словах этого никто не хочет, но инерция провокаций способна преподнести неприятные сюрпризы и для их инициаторов.