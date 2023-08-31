Киселев объяснил прекращение вещания радио Sputnik в Карабахе Киселев объяснил приостановку вещания Sputnik в Карабахе позицией Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Киселев

Приостановка вещания радио Sputnik в Карабахе связана с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ответе на письмо депутата Госдумы Константина Затулина. По его словам, для дальнейшего вещания нужно разрешение официального Баку.

Мы исходим из факта этого заявления и полагаем, что продолжение ретрансляции нашего эфира на территории Нагорного Карабаха без одобрения регулирующих органов Азербайджана ставит под сомнение искренность отношений со стороны Москвы, — цитирует ответ Sputnik Азербайджан.

При этом, подчеркивается в письме, Россия традиционно поддерживает хорошие отношения с обеими странами: и с Азербайджаном, и с Арменией.

Ранее Николай Затулин опубликовал в своем Telegram-канале письмо с просьбой пересмотреть решение о закрытии вещания Sputnik Армения на территории Карабаха, «отрезанного с недавних пор от всех остальных каналов информационных коммуникаций». По его данным, вещание СМИ в Карабахе прекращается с 1 сентября.

Армянский премьер-министр во время выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ сообщил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.