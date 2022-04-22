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Кириенко посетил зону спецоперации на Донбассе

21:12, 22 апреля 2022
Кириенко посетил зону спецоперации на Донбассе Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывал в зоне спецоперации на Донбассе. В Telegram-канале WarGonzo уточняется, что его сопровождал начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока Администрации Президента. Кириенко повстречался с местными членами правительств, представителями силовых структур и общественными деятелями.

В эти дни в Луганске и Донецке побывал куратор всей внутренней политики России. Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Вместе с ним были начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока Администрации Президента, — сказано в сообщении.

Ранее заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что Вооружённые силы России в рамках второго этапа спецоперации должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. Он подчеркнул, что, контролируя Донбасс, появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что минувшей ночью были нанесены удары по трём украинским военным объектам, включая ЗРК С-300 близ населённого пункта Новосёлка, также была уничтожена бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ. Также, по словам генерала, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины, в том числе пункты управления, топливные хранилища, а также места базирования живой силы и военной техники.

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