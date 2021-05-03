Киргизия сообщила о 189 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

https://static.news.ru/photo/f2c313e2-ac9b-11eb-8e96-96000091f725_660.jpg Фото: med.kg

Количество раненных в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 189, погибли 36 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения республики Элизу Солтонбекову.

Всего число пострадавших составляет 189 человек, 36 человек погибли, — заявила она.

Солтонбекова добавила, что 100 пострадавших в настоящее время находятся в больницах республики.

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что конфликт с Таджикистаном на границе произошёл 28 апреля после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. По данным МВД, уже на следующий день, 29 апреля, в район водозабора прибыли местные жители со стороны Киргизии. Они потребовали демонтировать камеры, однако местные жители из Таджикистана отказались и «начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей».

Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.