Киргизия работает над возобновлением обслуживания карт «Мир» Власти Киргизии принимают меры для возобновления обслуживания карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киргизия предпринимает необходимые меры для восстановления обслуживания в стране российских карт «Мир», заявил на международной выставке ИННОПРОМ-2024 министр экономики республики Данияр Амангельдиев, слова которого приводит корреспондент NEWS.ru. По словам Амангельдиева, отвечающие за это структуры разыскивают новые пути и программное обеспечение.

На сегодняшний день наш Межбанковский процессинговый центр разрабатывает свой собственный продукт. Думаю, что, как только мы закончим этот процесс, он, безусловно, возобновит свою работу, — пояснил Амангельдиев.

Также министр добавил, что на том программном обеспечении, с помощью которого Киргизия обслуживала российские карты, базируется и национальная платежная система страны «Элкарт». Официально Бишкек был вынужден прекратить сотрудничество с Россией из-за требований «европейских партнеров», уточнил Амангельдиев.

Ранее министр экономики Киргизии призвал создать финансовый институт ШОС. Среди вызовов, которые встали перед организацией, по его словам, находится согласование интересов всех стран-участниц, обеспечение прозрачности и эффективности управления, а также поддержание их финансовой устойчивости.