Пограничные службы Киргизии усилили меры безопасности в связи с обострением внутренней ситуации на фоне столкновений между правоохранителями со сторонниками экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Конфликт в селе Кой-Таш Чуйской области, который произошел из-за попытки силового захвата Атамбаева, может привести к дестабилизации ситуации в стране, опасаются наблюдатели. «Группа поддержки» экс-президента, похоже, не готова сдавать его в руки силовиков. Да и сам Атамбаев, как показал инцидент, в состоянии оказать серьёзное сопротивление. В Бишкеке ожидается митинг сторонников экс-президента.

Руководитель отдела по связям с общественностью киргизской Государственной пограничной службы Гульмира Борубаева сообщила российским агентствам, что охрана госграницы Киргизии осуществляется в штатном режиме.

Мы повысили меры собственной безопасности, — заявила чиновница.

Однако, по её словам, пропуск граждан и машин через границу ведётся в штатном режиме. Тем не менее, российская дипмиссия в Киргизии рекомендует гражданам РФ, которые находятся сейчас на территории республики, избегать мест скопления и массовых манифестаций. Тем более, что 8 августа Атамбаев объявил днём акции протеста.

В такой ситуации мы предлагаем избегать мест массового скопления людей. Предлагаем гражданам избегать мест проведения массовых акций, — сказал ТАСС пресс-секретарь российского посольства Виктор Харченко.

После конфликта в селе Кой-Таш Чуйской области МВД Киргизии возбудило уголовное дело по факту убийства бойца спецподразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Факты, по данным министерства, зарегистрированы по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» УК Киргизии.

Со стороны правоохранительных органов в отношении граждан не применялось огнестрельное оружие. Оружие применялось со стороны дома Алмазбека Атамбаева, — обратили внимание правоохранители.

Сам же Атамбаев признался, что оказывал сопротивление бойцам спецназа, которые атаковали его особняк.

Я лично стрелял во время нападения, — сказал экс-президент и отметил, что он старался не целиться в людей.

Бывший лидер заявил, что готов оказать содействие освобождению задержанных его лоялистами бойцов группы «Альфа», которые сейчас находятся под охраной в атамбаевском особняке.

Anna Timofeenko/via Global Look Press

Тем временем число тех, кто получил травмы и ранения в ходе штурма Атамбаева в селе Кой-Таш, возросло до 48 человек. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения республики. Девять из них отправлены на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве. Однако подтверждено, что один боец «Альфы» скончался в результате полученных ранений. Все пострадавшие — в больницах Бишкека и Чуйской области. Конфликт, закончившийся кровопролитием, возник 7 августа, когда спецназ ГКНБ предпринял попытку ареста Атамбаева прямо у него дома. Охранявшие особняк лоялисты отразили нападение и взяли в заложники шестерых спецназовцев. После этого в окрестностях села разгорелись столкновения между прибывшими на место дополнительными силами правоохранителей и «группой поддержки» Атамбаева, которого накануне лишили неприкосновенности. 8 августа перед Советом безопасности Киргизии поставлена задача обеспечить законность и мир в стране.

Попытка задержать экс-президента Киргизии была предпринята накануне двухдневного саммита ЕАЭС в Чолпон-Ате, однако вряд ли стоит увязывать два этих события, отметил в беседе с News.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

Едва ли те, кто собирался арестовать Атамбаева, ставили целью создать некое медийное событие и привлечь к нему международное влияние. Власти Киргизии воспринимают это как внутриполитическое дело. Тот же факт, что действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков был в отпуске во время операции, выглядит вполне логично, поскольку тем самым с него снимается ответственность за её непосредственную организацию. Несмотря на сложные отношения с предшественником, глава государства не может «опускаться» до конфликта с обычным гражданином страны, коим формально является Атамбаев. Григорий Лукьянов старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам

Хотя степень участия Жээнбекова в подготовке операции по задержанию экс-президента оценить сложно, ясно, что за нею как минимум стояло ближайшее окружение нынешнего лидера Киргизии, подчёркивает эксперт. Для этих людей сохранение власти Атамбаева, его популярности, сам факт его нахождения на свободе — серьёзные угрозы.

Пока бывший лидер находился у власти, его политическая партия обрела большой вес, не только среди населения, но и у местных властей, напоминает Григорий Лукьянов. Поэтому многие чиновники, если и не обязаны Атамбаеву чем-то, то как минимум тесно связаны с ним и его ближайшим окружением. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы он избежал уголовного преследования. Также для этих людей большое значение имеет тот факт, что Атамбаев в Москве был принят лично президентом России Владимиром Путиным — этот фактор способствует консолидации сторонников киргизского экс-лидера. А провал операции по его задержанию, считает эксперт, способен сделать Атамбаева «мучеником» и в глазах значительной части простого населения.

Помимо этого, неудачный рейд в резиденцию экс-президента показал, что его сторонники способны эффективно противостоять и силовым структурам.

К попытке ареста Атамбаев и его окружение были готовы, — уверен Григорий Лукьянов. — Кроме того, у экс-президента немало сторонников среди силовиков, поэтому, очевидно, операция по его задержанию готовилась наспех. Возможно, сами исполнители были поставлены в известность в последний момент, дабы избежать возможных утечек. Отсюда, в свою очередь, — очевидные огрехи в операции, которые и привели к её провалу. Если бы был эффект внезапности, незнакомое Атамбаеву место, — итог мог быть иным.

Очевидно, что преемник Атамбаева видит в экс-президенте угрозу для нынешней вертикали власти. Подозрения о том, что бывшего лидера республики поддерживает часть сотрудников силовых ведомств, также вполне обоснованны: иначе чем объяснить медленные темпы инициированного против него расследования. Аналитики сходятся в том, что угроза дестабилизации внутриполитической обстановки существует. Вся суть заключается в клановом конфликте. Если Атамбаев рассматривается как адвокат интересов условно северных киргизских кланов, то Жээнбеков — условно южных. Однако никто не отрицает, что ответственность за возникший конфликт и печальные перспективы лежит на обоих политиках. Как действующий, так и бывший президент не захотели разрешать ситуацию мирным, переговорным путём. Сейчас, вероятно, у них остаётся только один путь — путь взаимной мести.