Киргизия начала расследование инцидента на границе с Таджикистаном

МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье «преступление против мира» после конфликта на границе с Таджикистаном, сообщается на сайте ведомства. Расследованием займётся спецкомиссия, созданная по поручению президента Киргизии Садыра Жапарова.

По данному факту в ОВД Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье 402 УК КР (преступления против мира) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В отношении пострадавших, которые получили ранения, назначена судебно-медицинская экспертиза, — говорится в заявлении.

По сообщению главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, жертв среди военнослужащих нет, пострадали 11 человек — все они в настоящее время получают необходимое лечение. В то же время таджикская сторона сообщила о двоих погибших и 10 раненых в ходе вооружённого столкновения на границе.

Запланирована встреча представителей Киргизии и Таджикистана, на которой будет обсуждён произошедший инцидент на границе стран.

Погранслужба Киргизии 27 января сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. Было заявлено, что таджикская сторона применяет гранатомёты и миномёты. Причиной конфликта послужило перекрытие таджикскими военными дороги, которая соединяет киргизские города Исфану и Баткен.

Ранее пограничная служба Киргизии сообщила о завершении переговоров между представителями республик. В итоге были достигнуты договорённости о полном прекращении огня на границе.