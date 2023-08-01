Кирби успокоил союзников насчет угрозы «Вагнера» Кирби: США не видят угроз безопасности для Польши от ЧВК «Вагнер»

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Вашингтон не видит никаких угроз безопасности для Польши и других стран — членов НАТО от расположившейся в Белоруссии ЧВК «Вагнер», заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что власти Соединенных Штатов продолжают следить за активностью частной военной компании, передает JPost

Нам не известно ни о какой конкретной угрозе со стороны «Вагнера» в адрес Польши или кого бы то ни было еще из наших союзников по НАТО. И мы, разумеется, внимательно за этим следим, — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что руководство США привержено ст. 5 устава НАТО (нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса), однако сейчас разведка не видит признаков подобных угроз. По словам представителя Белого дома, часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Африку, часть осталась на Украине, еще одна часть уехала в Белоруссию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что ЧВК «Вагнер» готовится к атаке на территорию Польши. Он добавил, что Минску «тысячу лет не нужен этот Сувалкский коридор».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий до этого заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского перешейка в районе Гродно. На этом фоне стало известно о решении польского командования разместить снайперов на границе с Белоруссией.

Ранее замминистра внутренних дел Литвы страны Арнольдас Абромавичюс утверждал, что страна вместе с Польшей рассматривают возможность совместного закрытия границы с Белоруссией в случае серьезных инцидентов с участием размещенных там бойцов ЧВК «Вагнер».