Кирби назвал ошибкой слова о поставках самолётов на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ошибся, когда говорил о поставках военных самолётов на Украину рядом стран. По его словам, целиком воздушные суда в Киев пока не поставляли, сообщает РИА Новости.

Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолёты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки, — покаялся представитель военного ведомства США.

Он добавил, что Киев получил больше боевых самолётов после ремонта имевшейся техники с использованием запчастей, полученных от стран-партнёров. Этому способствовала скоординированная политика США, уточнил Кирби.

Для ремонта Украина получила «достаточно запасных частей и дополнительного оборудования», и теперь у неё самолётов больше, чем было «даже две или три недели назад», заключил представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что Джон Кирби накануне заявил: Украина после начала спецоперации России получила от ряда стран самолёты и запчасти для них. По его словам, благодаря этому боевой потенциал Киева в небе усилился. При этом Кирби так и не рассказал, от кого именно Украина получила боевые самолёты. Лишь уточнил, что они были российского производства.