Кипр ужесточил правила въезда для туристов

Кипр ужесточает правила въезда для путешественников. Уже с 4 января все въезжающие на остров должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета независимо от вакцинации. Такое решение принял Совет министров, постановление будет действовать до 15 января.

С 4 января с 23:00 пассажиры в возрасте от 12 лет, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование ПЦР за 48 часов до вылета. Решение распространяется на всех пассажиров, независимо от того, прошли ли они вакцинацию раньше, — говорится в сообщении Минздрава Кипра.

Требование станут применяться к пассажирам, которые путешествуют 4 января и позже, при этом они заполнили карту полёта на Кипр в течение 48 часов до наступления 4 января.

Ранее прибывающим на Кипр требовалось пройти ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

Напоминаем, что по прибытии все пассажиры независимо от вакцинации проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир, — говорится в сообщении кипрского Минздрава.

Также пассажиры должны пройти экспресс-тест на выявление антигена COVID-19 в течение 72 часов с момента прибытия. Освобождаются от этого только получившие бустерную дозу вакцины пассажиры из всех стран, которым разрешён въезд на Кипр.

Ужесточили санитарные меры на острове из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распространением штамма «омикрон».

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю 2021 года в Китае было зафиксировано самое больше количество новых случаев заражения COVID-19 после подавления первой волны коронавируса в стране ещё весной 2020 года.