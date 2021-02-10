Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз для россиян

https://static.news.ru/photo/600ef820-6bcf-11eb-b1ac-96000091f725_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз для граждан России. Об этом сообщил представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.

Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить её можно онлайн. Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев, — рассказал атташе по туризму посольства Кипра в РФ порталу «Интерфакс-Туризм».

Димитриу напомнил, что с 1 марта Кипр разделит все страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом. Представителям государств «красной категории» понадобятся ПЦР-тест для въезда и ещё один по прибытии. Странам из «оранжевой» зоны потребуется лишь тест для въезда. А путешественникам из стран «зелёной категории» анализы для въезда не нужно будет сдавать.

При этом тесты на коронавирус туристам придётся проходить за свой счёт, но выборочное тестирование пассажиров по прилёте, которое будет проводить Кипр для граждан из любой страны, будет бесплатным.

Страны будут перемещаться между категориями в зависимости от их эпидемиологического состояния, — добавил Димитриу.

Он подчеркнул, что все прибывающие должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19. В аэропорту Ларнаки он будет стоить €30, а в аэропорту Пафоса — €32. Путешественники, у которых тест на COVID-19 даст положительный результат, будут отправлены на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмёт на себя государство.

Ранее в Греции решили сохранить ограничения для россиян, прибывающих в страну, до 500 человек в неделю. Въезжающих будут пускать только при отрицательном тесте на коронавирус и при наличии ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Также туристам придётся провести семь дней на карантине, сказано в межминистерском решении, опубликованном 6 февраля в правительственном вестнике.

Ограничения должны были закончиться 8 февраля, но их продлили до 06:00 утра 22 февраля 2021 года, писал NEWS.ru.