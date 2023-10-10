Кипр не передаст ВСУ танки Т-80У Mash: Кипр отказался отдавать ВСУ партию танков Т-80У

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80У

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ останутся без 82 танков Т-80У, обещанных им греческим Кипром. Причиной стали события в секторе Газа, которые нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, обещанным киприотам взамен российских бронемашин, пишет канал.

Mash сообщил, что киприоты планировали отдать Киеву партию российских танков, получив взамен легендарные израильские Merkava Мк.3. Однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказались от сделки, пишет канал. Кроме того, по его данным, Тель-Авив сам заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику — ее снимают с хранения и отправляют в части.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна не станет отправлять танки Leopard 2A6 на Украину. При этом он не исключил дополнительной помощи Киеву, «если будут возможности». Глава нацобороны Греции также заявил, что его страна поддерживает «любую борьбу против любого ревизионизма».

Армия обороны Израиля может направить на Украину или в Польшу крупную партию списанных танков Merkava. Анонимный польский военный эксперт заявил, что танки могут быть модернизированы в Израиле или в содружестве с польскими оборонными предприятиями, располагающими соответствующими компетенциями.