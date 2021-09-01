Кинологи рассказали о печальной судьбе брошенных в Афганистане собак

Оставленных иностранными военными в аэропорту Кабула собак, скорее всего, придётся усыпить, так как они не станут признавать новых хозяев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали европейские эксперты в сфере служебного собаководства.

Ранее американская НКО American Humane сообщила, что в аэропорту Кабула оказались брошены служебные собаки армии США. Пентагон данные опроверг. В «Талибане» (террористическая организация, запрещена в России) рассказали о двух оставленных собаках, принадлежавших американцам.

Кинолог бельгийской полиции Петер ван Кейрсбилк сообщил, что большинство специалистов предпочли бы усыпить животных, чем пытаться адаптировать их к новым условиям работы.

Отношения между военной или полицейской собакой и её проводником напоминают очень сплочённую команду. Они живут вместе 24 часа в сутки и ведут свой личный диалог. Разорвать такую команду и дать собаке нового проводника очень трудно, — сказал кинолог.

В свою очередь глава кинологического отдела бельгийской полиции Сандра де Бекер рассказала: не зная специализацию и клички собак, их практически невозможно использовать на службе.

Собаки, которые остаются брошенными в клетках много дней, могут стать действительно опасными из-за стресса... У этих полицейских или военных собак нет будущего, их, вероятно, уничтожат, — сказала она.

Директор приюта для животных объяснил, что найти собаке новый дом сложно даже в развитом обществе.