Ким Чен Ын решил заняться космической разведкой Yonhap: Ким Чен Ын заявил, что КНДР запустит разведывательный спутник

Фото: Kcna/ZUMAPRESS.com

Пхеньян запустит военный спутник-разведчик. Об этом сообщил руководитель КНДР Ким Чен ЫН. По его словам, это произойдет в полном соответствии с имеющимися планами. О достижениях северокорейского спутникостроения сообщает агентство Yonhap.

По имеющимся данным, Ким Чен Ын поручил развернуть целую группировку космических аппаратов ради повышения разведывательных возможностей своей страны.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность Северной Кореи к ядерной контратаке. По его словам, новое оружие перестроит силы стратегического сдерживания Северной Кореи, и пообещал, что враги республики испытают кризис безопасности. Он подчеркнул, что «Хвасон-18» станет основным средством обороны страны.