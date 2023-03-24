Ким Чен ЫН раскрыл способ «привести в отчаяние» США и Южную Корею Ки Чен Ын: средства сдерживания КНДР должны приводить в отчаяние США и Южную Корею

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Средства военного сдерживания в арсенале КНДР должны привести в отчаяние «американских империалистов» и «южнокорейских марионеток» в случае, если те продолжат курс на расширение военного присутствия и учений в регионе. Такое заявление сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава республики раскритиковал США за «военные махинации», подрывающие стабильность и провоцирующие «южнокорейских марионеток-предателей на дерзкие шаги».

Он выразил желание заставить американских империалистов и южнокорейских марионеток впасть в отчаяние из-за своего выбора с помощью убедительной демонстрации мощных средств сдерживания войны, а также заставить их понять, что из-за укрепления альянса и расширения [масштабов] репетиций войны в регионе они столкнутся с большей угрозой и потеряют больше, чем приобретут, — говорится в сообщении ЦТАК.

Репетицией войны Пхеньян называет военные учения Южной Кореи и США.

Ким Чен Ын также заявил, что его стране следует принимать меры наступательного характера, дабы противник осознал, что ядерные средства сдерживания республики укрепляются ускоренными темпами.

Ранее Ким Чен Ын призвал быть готовыми применить ядерное оружие. Свое заявление он сделал по результатам учений, в рамках которых отрабатывалась имитация ядерной контратаки. Была запущена тактическая баллистическая ракета с имитированной ядерной боеголовкой, которая пролетела 800 км и достигла цели.

Также сообщалось, что Пхеньян провел испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, способных произвести «сверхмощное радиоактивное цунами» и предназначенных для уничтожения морских группировок противника.