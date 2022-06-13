Борьба с нереволюционным: Ким Чен Ын призвал покарать бюрократов Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал бороться с «нереволюционным поведением» в партии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания секретариата ЦК Трудовой партии Кореи призвал к борьбе с «нереволюциоными действиями». К таковым он отнёс, в частности, проявления бюрократии. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале говорится, в частности, о том, что «секретариату необходимо следить за строгим соблюдением этики внутри партии и вести решительную борьбу с нездоровым, нереволюционным поведением». Последнее может выражаться в злоупотреблении своими полномочиями и бюрократизме.

Необходимо следовать примеру революционной партии <...>. Для укрепления правящей партии следует поощрять и прививать поведение, соответствующее коммунистической этике и революционному стилю работы, политичность и боевой дух во всех её структурах, — указал Ким Чен Ын.

Также он напомнил, что в отношении других государств Северная Корея будет придерживаться принципа «сила в ответ на силу».

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное послание руководству РФ по случаю Дня России. В тексте заявляется о полной поддержке РФ с стороны северокорейского народа.