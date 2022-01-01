Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны дал распоряжение в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). В документе также говорится, что устройства должны быть вскоре запущены.

В докладе [Ким Чен Ына] отмечено, что Государственное управление по освоению космоса должно вести тщательную работу по изготовлению спутника разведки и ракеты-носителя, продвигающуюся на завершающем этапе, и в ближайшее время запустить первый военный спутник КНДР., — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО) с целью подтверждения ее рабочих качеств. Отмечается, что снаряды поразили намеченные цели в Японском море.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В агентстве подчеркнули, что запуск ракеты стал второй за день военной провокацией, которую организовал Пхеньян.