Ким Чен Ын поручил массово производить ядерное оружие ЦТАК: Ким Чен Ын поручил создать новую МБР, массово производить тактическое ядерное оружие

Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал распоряжение разработать новые межконтинентальные баллистические ракеты для возможности ответного ядерного удара и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также сообщается, что руководитель Северной Кореи заявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров. По словам Ким Чен Ына, это вооружение может использоваться для запуска тактического ядерного оружия, которое сможет поразить любую точку Южной Кореи.

Отмечается, что Пхеньян в ближайшее время намерен запустить спутник военного назначения.

Ранее Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) поставил цели по укреплению оборонного потенциала страны в 2023 году. Слова руководителя государства прозвучали на фоне сообщений об эскалации на Корейском полуострове.

До этого агентство Yonhap сообщило о том, что разбился южнокорейский истребитель Ка-1, вылетевший с авиабазы ​​Вонджу для противодействия беспилотникам КНДР, которые впервые с 2017 года вторглись на территорию Южной Кореи. Оба пилота спаслись. Агентство отмечает, что в сторону беспилотника сначала были сделаны предупредительные выстрелы, после чего ВВС страны подняли в воздух истребители и ударные вертолеты.