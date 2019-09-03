Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе.

Ожидается, что он начнёт действовать с 1 января 2020 года. За отмену неприкосновенности проголосовали 373 депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале. Против не голосовал никто, три человека, представляющие фракцию...