Лидер КНДР Ким Чен Ын пока не ответил на приглашение российской стороны присутствовать в Москве на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в рамках так называемого нулевого дня Восточного экономического форума.
Пока ответ не получили, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня освобождения Кореи от японского колониального правления. Северокорейский лидер отметил, что корейско-российские отношения «идут на лад».
Ким выразил уверенность в непрерывном развитии дружбы между Москвой и Пхеньяном, установленной предыдущими руководителями государств. Глава КНДР подчеркнул, что контакты с Россией являются святой традицией для Северной Кореи, а также необходимость их расширения в сфере политики, экономики и культуры.