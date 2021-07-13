Ким Чен Ын отдохнул на роскошной яхте

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провёл время с семьёй в роскошном «плавучем парке развлечений» — личной яхте. Об этом сообщает портал NK News.

Год назад яхта длиной 80 метров была отправлена на ремонт и реконструкцию. Её довели до современных стандартов, говорится в сообщении.

Яхта Ким Чен Ына была замечена на восточном побережье портового города Вонсан впервые с 2019 года. Отмечается, что судно оснащено двумя вращающимися водными горками, крупным бассейном и многоэтажной лаундж-зоной.

В середине июня Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряжённая ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году.

Ранее Ким Чен Ын раскритиковал чиновников, которые отвечали за предотвращение пандемии коронавирусной инфекции на территории страны. В ходе расширенного пленума ЦК ТПК (Трудовая партия Кореи) политик сказал, что они повели себя безответственно. По мнению Кин Чен Ына, чиновники высокого ранга, отвечавшие за важные дела страны, пренебрегли выполнением ряда решений партии, постановившей предпринять научные, технические, институциональные, организационные, материальные меры в связи с глобальным кризисом в области здравоохранения.