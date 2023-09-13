Ким Чен Ын оценил важность отношений с Россией Ким Чен Ын заявил, что отношения с Россией являются первым приоритетом для КНДР

Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный заявил, что отношения с Москвой являются приоритетными для Пхеньяна. Он отметил, что страны имеют общие глубокие корни и историю, передает РИА Новости.

Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией, — сказал Ким Чен Ын.

Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что именно руководство Советского Союза первым признало КНДР как отдельное государство. По его словам, юбилей победы КНДР в корейской войне является знаковой датой.

Ранее в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне. Северокорейский лидер пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир.

Ранее стало известно, что Путин и Ким Чен Ын в ходе переговоров могут обсудить сотрудничество двух стран в космической и военно-технической сферах. Российский лидер отметил, что глава КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Отвечая на вопрос о том, будет ли затронута в ходе переговоров тема военно-технического сотрудничества, президент России напомнил, что некоторое время назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посещал КНДР и был принят там очень хорошо. Путин добавил, что поговорит с Ким Чен Ыном «по всем вопросам не спеша», поскольку время для этого есть.