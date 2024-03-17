Километровая очередь из голосующих россиян образовалась на Пхукете

Фото: Евгений Беленький/РИА Новости

Люди принимают участие в голосовании на выборах президента России на избирательном участке в здании генерального консульства РФ в Пхукете

Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России образовалась у избирательного участка на Пхукете, передает РИА Новости. Она начинается у генконсульства, пересекает площадь, а затем заворачивает за угол здания напротив и тянется вдоль улицы по тротуару.

Температура воздуха в Таиланде превышает +30 градусов, но ощущается еще выше. При этом в очереди царит бодрый настрой, люди шутят и подбадривают друг друга.

Ранее появились видео, как у российских посольств в ряде стран по всему миру выстроились огромные очереди из желающих проголосовать на выборах президента России. Очередь на одном из участков в Приднестровье растянулась на сотни метров. Некоторым пришлось стоять отстоять больше часа, чтобы отдать свой голос. Всего в ПМР работает шесть участков, почти в каждый голосовать пришло огромное количество людей.

В Астане выстроилась километровая очередь из российских избирателей. Аналогичная ситуация наблюдалась в Тель-Авиве, на Кипре, у российского посольства в Баку. Кроме того, россияне массово пришли голосовать в Стамбуле.

Как считает директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы политолог Павел Данилин, очереди на российских избирательных участках за рубежом были всегда. По его словам, свою роль в появлении очередей сыграли препятствия для голосования россиян со стороны властей недружественных государств.