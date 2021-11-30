Киевский суд выдал санкцию на задержание главы Крыма Сергея Аксёнова

Киевский апелляционный суд выдал разрешение на задержание главы Республики Крым Сергея Аксёнова. В отношении Аксёнова возбуждено дело по шести статьям уголовных преступлений, сообщает ТАСС.

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашённого председателя аннексированного Крыма, — говорится в решении суда.

При этом в самом сообщении фамилия главы Крыма не указывается, а есть лишь инициалы. Аксёнову инкриминируют совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней, совершение теракта, блокировку транспортных коммуникаций и захват государственных или общественных сооружений.

Сам чиновник уже прокомментировал решение суда и выдвинутые против него обвинения в своём Telegram-канале.

Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать, — сыронизировал Аксёнов.

При этом глава Крыма обвинил украинские власти в «абсурдности и бессмысленности принимаемых решений».

Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения — это всё, на что они способны, — резюмировал глава РК.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале поздравил Украину с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал ей скорейшего очищения от «нацистской нечисти». Он также раскритиковал современную киевскую пропаганду за попытку придать освобождению республики этнический оттенок.